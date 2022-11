OM : Un flop à 6 ME sur le départ, Longoria dit oui

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé. En plus de quelques joueurs surveillés, les Phocéens vont devoir faire des sacrifices.

A Marseille, l'heure est à la réflexion. S'il n'y a pas péril dans la demeure en Ligue 1, la campagne de Ligue des champions a encore été ratée. Eliminés de toutes les compétitions européennes, les Phocéens n'ont pas eu les rentrées d'argent espérées. Et ce, alors que l'OM fait déjà face à des trous importants dans ses caisses. Une situation qui déplait à Frank McCourt, qui met la pression à Pablo Longoria afin de réaliser des ventes. Cengiz Under, Gerson, Pape Gueye voire Dimitri Payet, nombreux sont les joueurs qui pourraient être sacrifiés. Un autre joueur pourrait lui être prêté. En effet, l'OM n'est pas contre trouver un nouveau club pour Isaak Touré, en situation d'échec depuis son transfert du Havre l'été dernier.

Isaak Touré, un départ prochain de l'OM ?

Le défenseur de 19 ans n'entre pas forcément dans les plans d'Igor Tudor, qui lui préfère des joueurs plus aguerris au plus haut niveau. Pour preuve, Touré n'a que 5 apparitions en Ligue 1 avec l'OM pour 65 minutes de jeu. Profil atypique avec ses 2,06m, le Français a néanmoins besoin de temps de jeu et est ouvert à un prêt dans un club dès cet hiver. Cela tombe bien, trois clubs sont intéressés par son profil. C'est en tout cas ce qu'annonce le média Jeunes Footeux. Ce dernier indique que Saint-Etienne, le FC Metz et Angers lorgnent sur Isaak Touré. Des destinations de Ligue 2 et de Ligue 1 qui pourraient plaire à un joueur qui connait déjà le contexte, pour avoir évolué au Havre avant de débarquer à l'OM contre un chèque de 6 millions d'euros. En cas de départ, tout porte à croire que les Phocéens n'intégreront aucune option d'achat à son contrat. L'idée est bien de faire jouer le natif de Gonesse, qui s'impatiente depuis quelques semaines déjà.