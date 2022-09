OM : Un entraîneur tend enfin la main à Dieng

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Réintégré au groupe à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng n’est pas sorti d’affaire. L’attaquant sénégalais a encore du chemin à parcourir avant de gagner les faveurs de son entraîneur Igor Tudor. La bonne nouvelle, c’est que le Marseillais garde pour le moment la confiance de son sélectionneur Aliou Cissé.

Le feuilleton à rebondissements terminé, Bamba Dieng peut tirer un trait sur le mercato et se concentrer sur sa saison à l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 22 ans a réintégré le groupe d’Igor Tudor qui semble lui rouvrir la porte. « Il a passé un été compliqué, a reconnu le Croate. Mais c’est vraiment quelqu’un de formidable, de très gentil. Il s’entraîne et fait maintenant partie du groupe. » Reste à savoir si le Sénégalais parviendra à gagner sa place. Pour l’aider à retrouver du rythme, Aliou Cissé l’a convoqué pour le prochain rassemblement.

Pape Gueye : "Bamba Dieng est motivé comme jamais, il a envie de retrouver les terrains et de montrer toutes ses qualités car il aime ce club." #ConfOM #TeamOM — Infos OM (@InfosOM_) September 16, 2022

Mais le sélectionneur des Lions de la Teranga lui a lancé un avertissement à l’approche du Mondial 2022. « Bamba, s'il est à Marseille, c'est parce qu'il a les qualités, mais il faut qu'il comprenne qu'on ne lui fera aucun cadeau et c'est à lui de se prendre en main, c'est à lui d'avancer et de croire en lui et de travailler, a conseillé le technicien. On l'a fait venir avec nous pour lui montrer qu'on avait confiance en lui. Mais, en réalité, c'est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est. Le temps va vite et, dans un mois quasiment, on a une compétition très importante. »

Aucun passe-droit pour Dieng

« Maintenant, il y a une réalité du mois de septembre, qui sera peut-être différente du mois de novembre. Je suis sûr et certain qu'au mois de novembre, ça ne sera peut-être pas la même liste parce que les choses vont s'améliorer. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de passe-droit quand il faudra faire des choix pour aller à la Coupe du monde. Nous, ce que nous cherchons, c'est avoir un groupe compétitif avec des joueurs qui jouent dans des championnats qui sont compétitifs », a prévenu Aliou Cissé, prêt à se passer de Bamba Dieng sa situation n’évolue pas suffisamment.