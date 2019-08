OM : Un échange Mandzukic-Miranda sous le nez de Marseille

Dans : OM, Mercato, Serie A, Liga.

L'agent de Juan Miranda l'a confié mardi, les possibilités de voir le jeune défenseur espagnol du FC Barcelone rejoindre l'Olympique de Marseille étaient nulles ou presque, un autre club, pas cité par le représentant de Miranda, tenant la corde. Et selon la presse italienne, cette équipe est la Juventus. Pour trouver un accord avec les dirigeants du Barça, qui ont refusé un transfert pur et simple de leur joueur de 19 ans formé à la Masia, les responsables de la Juventus souhaitent procéder à un échange incluant Mario Mandzukic afin d'obtenir la venue de Juan Miranda.

Le quotidien sportif turinois Tuttosport affirme que le deal est cependant loin d'être bouclé, même si l'international croate n'est pas du tout opposé à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. En effet, Mario Mandzukic a compris que son avenir n'était plus réellement à la Juventus, où Maurizio Sarri ne compte plus sur lui. Et à 33 ans, l'idée d'un dernier challenge au Barça est forcément une option très tentante.