OM : Un dossier confidentiel volé au domicile de Jacques-Henri Eyraud ?

Dans : OM, Ligue 1.

On l'a appris samedi, le domicile marseillais de Jacques-Henri Eyraud a été visité par des cambrioleurs pendant que le président de l'Olympique de Marseille était à Dijon avec son équipe. Les malfrats ont profité de la négligence du patron de l'OM, lequel, selon La Provence, n'avait pas activé l'alarme de sa villa, qui, en plus, n'est pas équipée d'une vidéo-surveillance. Le butin est désormais connu, puisqu'il se monte à 100.000 euros, les voleurs ayant pris plusieurs bijoux de l'épouse de Jacques-Henri Eyraud. Et il semble que le coup a été bien préparé car l'OM organise des rondes de vigiles autour des logements des joueurs et des dirigeants pendant que ces derniers sont en déplacement.

Mais le quotidien régional affirme également qu'un dossier sensible a peut-être également disparu du domicile du président de l'Olympique de Marseille. « Samedi soir, des doutes subsistaient toujours sur l’éventuel vol d’un dossier concernant les affaires judiciaires du club sur les transferts, dont le président de l’OM assurait qu’il ne contenait pas d’informations sensibles », indique La Provence, qui n'en dit pas plus sur le contenu de ce dossier. L'enquête est désormais en cours, mais du côté de la police on ne repousse pas totalement l'idée d'une série de cambriolages effectués dans les beaux quartiers, puisqu'un autre coup dans ce genre a eu lieu en même temps et avec les mêmes méthodes.