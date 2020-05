OM : Un départ au mercato, Payet a sa petite idée

Dans : OM.

Plus gros salaire de l’effectif marseillais, Dimitri Payet est dans l’optique de rester une saison supplémentaire à l’OM.

Meilleur joueur de la saison à Marseille selon une majorité de supporters, le Réunionnais a bien l’intention de disputer la Ligue des Champions en 2020-2021 avec son club de cœur. Dans une interview accordée à Eurosport, l’ancien meneur de jeu de West Ham n’a pas fait beaucoup de mystère au sujet de son avenir, même s’il a tenu à rappeler qu’il fallait « être deux » pour que l’histoire d’amour soit belle jusqu’au bout. Un bon moyen de remettre un petit coup de pression à Jacques-Henri Eyraud sur la compétitivité de l’équipe la saison prochaine, au moment où il a été révélé quelques tensions entre le président de l’OM et son n°10.

« La Ligue des champions doit nous aider à grandir. Cela sera forcément difficile quand on voit le plateau. Mais on jouera notre chance à fond pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux sur le terrain comme en dehors. Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager » a expliqué celui qui s’est immédiatement imposé comme le leader technique de l’Olympique de Marseille sous la houlette d’André Villas-Boas. Si les dirigeants phocéens avaient l’intention de se séparer de Dimitri Payet afin de diminuer la masse salariale de l’effectif, c’est donc raté. Le Réunionnais est installé à Marseille, et il n’a pas l’intention d’y bouger lors du prochain mercato estival… pour le plus grand bonheur des supporters.