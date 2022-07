OM : Un défenseur surprise pour remplacer Saliba ?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a du pain sur la planche cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen a apparemment des vues sur Domagoj Vida, libre de tout contrat.

L'OM va devoir se montrer inventif cet été. Pablo Longoria et ses hommes espèrent boucler des recrues le plus vite possible, tout en faisant de belles affaires. Car comme Jorge Sampaoli le déplorait, les moyens de l'OM lors de ce mercato seront limités. Le club phocéen cherche donc des joueurs au profil intéressant pour préparer la prochaine Ligue des champions, tout en limitant les dépenses. Logiquement, l'OM est donc très actif sur les joueurs libres de tout contrat. C'est par exemple le cas de Dries Mertens, très proche de rejoindre la cité phocéenne selon Foot Mercato. Et le Belge ne sera sans doute pas le seul joueur libre à signer à Marseille dans les prochaines semaines. La presse italienne évoque notamment un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Domagoj Vida.

Vida, recrue surprise à l'OM ?

🔴 L'OM s'intéresse à l'ancien défenseur de Besiktas Domagoj Vida, libre de tout contrat.



(TMW) pic.twitter.com/6pQSHpDLqi — BeFoot (@_BeFoot) July 5, 2022

L'international croate, âgé de 33 ans, vient de quitter le Besiktas. Avec le club turc, Vida aura disputé 161 rencontres pour 16 buts inscrits. Doté d'une belle expérience, étant notamment vice-champion du monde avec la Croatie, le défenseur central aurait tapé dans l'oeil de son compatriote Igor Tudor. TMW et Sport Mediaset annoncent en effet que l'OM a pris la température pour signer Vida. Un dossier qui aurait le mérite de ne pas coûter très cher à la direction phocéenne. Le joueur croate est également surveillé par Monza, nouvellement promu en Serie A, et la Sampdoria. Une piste qui a de quoi surprendre tout de même, l'Olympique de Marseille s'étant déjà renforcé en défense centrale avec les récentes arrivées de Samuel Gigot et d'Isaak Touré. D'après Foot Mercato, l'OM n'a en plus pas totalement écarté l'idée de convaincre Arsenal de lâcher William Saliba une nouvelle fois en prêt. A un mois de la reprise de la Ligue 1, les Phocéens vont devoir rassurer leurs fans, quelque peu inquiets par la politique sportive menée ces derniers jours par l'OM. La perspective de passer une nouvelle fois à côté de la prochaine campagne de Ligue des champions a de quoi agacer...