OM : Un défenseur de Ligue 1 a tapé dans l’œil de Longoria

Par Corentin Facy

Actuellement blessé à la clavicule, Jonathan Gradit a réalisé une excellente saison en 2021-2022 sous les couleurs du RC Lens.

Titulaire indiscutable aux yeux de Franck Haise à Lens avant sa fracture de la clavicule, Jonathan Gradit fait assurément partie des cadres chez les Sang et Or. A l’instar de Jonathan Clauss ou encore de Seko Fofana, le défenseur de 29 ans a été courtisé lors du mercato estival. Et pour preuve, dans une interview accordée à Foot Mercato, l’ex-défenseur du Stade Malherbe de Caen a dévoilé que l’Olympique de Marseille s’était renseigné pour le recruter l’été dernier. Pablo Longoria, qui a finalement misé sur Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Éric Bailly à ce poste de défenseur central, n’a pas été plus loin que la prise de contact avec Jonathan Gradit. Mais cela prouve déjà que le défenseur du RC Lens a tapé dans l’œil de Pablo Longoria et que, qui sait, l’OM pourrait retenter sa chance à l’avenir.

Longoria aime beaucoup Jonathan Gradit

« Ce n'est pas une fin en soi. Ça valorise le travail que je fais au quotidien. Je n'oublie pas qu'il y a cinq ou six ans, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui me couraient après. Lens est un club médiatisé donc quand on fait de bonnes performances, les clubs se montrent intéressés. C'est valorisant d'avoir un club comme Marseille qui se renseigne. C'est à moi de garder cette exigence et conserver ce que je fais de bien » a dévoilé Jonathan Gradit, flatté de constater que l’Olympique de Marseille s’intéressait à lui, bien que le club phocéen n’ait finalement pas entrepris de démarches plus concrètes afin de le recruter. Titulaire indiscutable à Lens la saison dernière, le défenseur de 29 ans va néanmoins devoir cravacher pour retrouver sa place de titulaire dans le Nord lorsqu’il sera de retour. Et pour cause, en son absence, le trio défensif composé de Medina, Danso et Haïdara a fait du très bon travail, notamment face à l’OL la semaine dernière où ils ont été impériaux.