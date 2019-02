OM : Un dangereux coup de théâtre au mercato, ce double refus l'a évité

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pointé du doigt comme l’un des symboles de la saison manquée, pour le moment, de l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi tente de redresser la barre.

Plus en vue lors des derniers matchs, de nouveau volontaire, il s’essaye régulièrement offensivement et aurait même mérité de trouver la faille sur ses tentatives, à l’image de sa frappe sur la barre contre Amiens. Une renaissance qui possède des explications selon La Provence, et qui aurait même pu déboucher sur une sacrée surprise. En effet, l’ancien niçois s’est octroyé les services d’un préparateur physique personnel et fait aussi beaucoup de travail vidéo avec l’un des adjoints de Didier Deschamps, afin de s’améliorer.

Le public du Vélodrome n’a pas encore tout pardonné à son arrière gauche qui a un peu trop profité de l’absence de concurrence pour baisser de pied, mais il peut néanmoins louer sa persévérance et son attachement. La preuve avec cette dernière information du quotidien régional, qui évoque une attaque de dernière minute d’un club russe, dont le marché est sur le point de fermer. Une formation a ainsi proposé 12 ME à l’OM pour récupérer le défenseur passé par Aston Villa, mais l’OM tout comme les agents de Jordan Amavi ont refusé cette possibilité d’exfiltration qui aurait tout de même mis le club provençal dans un sacré pétrin sportivement.