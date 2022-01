OM : Un courtisan de plus, le prix de Bamba Dieng explose !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ciblé par West Ham, Aston Villa et Newcastle, l’attaquant marseillais Bamba Dieng figure également sur les tablettes de Crystal Palace.

Un joueur est plus que jamais dans le viseur des clubs de Premier League à l’Olympique de Marseille. Et à la surprise générale, il ne s’agit pas de Duje Caleta-Car ni de Boubacar Kamara. En effet, c’est le jeune attaquant Bamba Dieng qui a la cote depuis le début du mercato hivernal. Auteur du plus beau but du mois de septembre en Ligue 1 (son ciseau à Strasbourg), Bamba Dieng est une cible de Newcastle, d’Aston Villa ou encore de West Ham. Mais selon les informations du Guardian, un nouveau club de Premier League s’est ajouté à la liste des courtisans de l’international sénégalais, qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun. Crystal Palace, entraîné par Patrick Vieira, a aussi coché le nom de l’attaquant de l’OM et envisage de formuler une offre avant la fin du mois de janvier.

Crystal Palace aussi sur Dieng

Avec plus de la moitié des votes, Bamba Dieng remporte le #ButDuMois de décembre ⚽️🔥



Merci à tous pour votre participation ! pic.twitter.com/6NCNHccVlC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 13, 2022

Estimé à près de 15 millions d’euros sur le marché des transferts, Bamba Dieng voit sa cote exploser en Premier League, ce qui laisse à Marseille l’espoir de récupérer un chèque plus important. Pour le journaliste anglais Adam White, interrogé dans l’émission Give Me Sport en Grande-Bretagne, il est évident que Bamba Dieng est de plus en plus suivi par les clubs anglais. « C’est un joueur talentueux, ce serait un excellent renfort pour Crystal Palace parce que c’est un jeune à fort potentiel, un bon buteur. C’est un finisseur fantastique, très habile devant les buts même s’il est encore jeune et a donc encore besoin de temps. Marseille est l’endroit idéal pour qu’il progresse actuellement mais si Crystal Palace peut l’avoir, ils auront un attaquant vraiment très talentueux » a lancé le journaliste, contribuant ainsi à faire monter la sauce autour de Bamba Dieng en Angleterre. Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, peut se frotter les mains. Qu’il parte cet hiver ou plus tard, le Sénégalais rapportera gros au club phocéen à l’avenir…