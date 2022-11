OM : Un coup génial signé Longoria au mercato d’hiver ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal sera mouvementé à l’OM, qui a d’ores et déjà ficelé le transfert de Gerson à Flamengo.

Avec l’annulation des versements que l’Olympique de Marseille avait encore à honorer auprès de Flamengo pour Gerson, le montant total du transfert de Gerson va atteindre la somme dépensée par Marseille pour le recruter il y a un an et demi, soit près de 20 millions d’euros. Financièrement, il s’agit donc d’une opération blanche pour l’OM, dont l’international brésilien a largement contribué à la qualification en Ligue des Champions la saison dernière. C’est avec une pointe de déception pour les supporters que Gerson s’en va mais de toute évidence, cela n’a pas matché entre l’ancienne star de Flamengo et l’entraîneur olympien Igor Tudor. Les dés en sont maintenant jetés et l’officialisation du retour de Gerson là où il est adulé, à Flamengo, est imminente. Selon Le Phocéen, Pablo Longoria pourrait d’ailleurs profiter de ce transfert pour tenter de négocier la venue d’un renfort de taille en provenance du club brésilien.

Pedro dans la balance pour Gerson ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Le média marseillais pense à Pedro, sélectionné par Tite pour la Coupe du monde avec le Brésil. « C’est là que l'OM a un joli coup à jouer, car Flamengo dispose d'un buteur qui pourrait beaucoup plaire à Tudor et Longoria avec Pedro, 25 ans, et titulaire d'un billet pour le Qatar avec les Auriverde » souligne le média pro-OM, qui flaire le bon coup et qui espère que Pablo Longoria en fera de même. Spécialiste du football brésilien, Dominique Baillif valide cette idée à 100 %. « C'est un vrai renard des surfaces. Il a vraiment survolé la saison, et il serait vraiment complémentaire d'un Alexis Sanchez. De plus, il n'a que 25 ans, et sa sélection pour la Coupe du monde lui donne encore plus de valeur, d'autant qu'elle est méritée » estime ce spécialiste, pour qui l’Olympique de Marseille ferait une affaire en or en profitant des négociations autour de Gerson pour rafler la mise dans le dossier Pedro. D’autant que Flamengo, qui va lâcher près de 20 millions d’euros pour recruter le milieu de l’OM, ne roule pas sur l’or. Il y a donc peut-être un vrai coup à jouer.