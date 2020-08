OM : Un cluster au club, encore trois nouveaux cas de Covid-19

Dans : OM.

La contagion continue à l’Olympique de Marseille. Depuis le 13 août, et le cas positif de Jordan Amavi, les cas se multiplient au sein du club. Malgré les précautions et l’arrêt des entrainements collectifs après trois cas supplémentaires, le virus continue de se propager. L’OM a communiqué ce mardi sur la suspicion de trois cas supplémentaires dans son effectif. Cela porte à neuf le nombre de joueurs testés positifs sur ces 12 derniers jours.

Le club phocéen en a immédiatement informé la LFP, et son match à Brest du week-end prochain semble d’ores et déjà impossible à tenir. Pour le moment, aucune communication n’a été effectuée sur de nouvelles mesures et notamment l’arrêt complet des entrainements, puisque les protocoles de prudences sanitaires ne semblent pour le moment pas avoir d’effet.