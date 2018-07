OM : Un club anglais envoie l'OM au tapis avec une offre à 28ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Alors que l’Olympique de Marseille pourrait officialiser ce mercredi la signature de Duje Caleta-Car en provenance de Salzbourg, le club phocéen a encore du pain sur la planche. Les dirigeants marseillais pourraient notamment être tentés de recruter un joueur au poste de latéral gauche afin de concurrencer Jordan Amavi. Dans cette optique, le nom de Diego Laxalt avait filtré durant le Mondial. Jeune latéral polyvalent, l’international uruguayen du Genoa a la cote et selon les informations du Sun, cette piste se complique sérieusement pour l’OM.

En effet, Bournemouth serait prêt à mettre KO la concurrence avec une offre estimée à environ 28ME pour le joueur de 25 ans. Egalement intéressés par Diego Laxalt, le Benfica Lisbonne et Crystal Palace ne devraient pas surenchérir et à moins d’un invraisemblable retournement de situation, Bournemouth va rafler la mise. Un gros coup pour le club anglais, Diego Laxalt ayant été le meilleur défenseur gauche de la Coupe du monde selon plusieurs consultants. De son côté, l’OM devra creuser pour trouver une doublure à Jordan Amavi, et cela pour un prix abordable. En France, Jérôme Roussillon semble sur le marché et avait été annoncé à l’OM fin mai. Mais depuis, plus rien…