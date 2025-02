OM ‍: Un chiffre sort, ça va énerver Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM vit un début de semaine bien difficile à gérer. Le club phocéen va pourtant devoir se remettre la tête à l'endroit avant la réception du FC Nantes et passer à autre chose concernant l'arbitrage même si certaines statistiques peuvent interpeller sur la Canebière.

L'OM a subi un revers assez terrible le week-end dernier sur la pelouse d'Auxerre. En plus d'une large défaite 3 buts à 0, les Phocéens ont sans doute perdu bien plus, puisque Pablo Longoria risque une énorme suspension après ses propos sur l'arbitrage. Le président espagnol de l'Olympique de Marseille s'agace depuis plusieurs mois de décisions arbitrales contre son équipe. Les joueurs en sont aussi persuadés, ce qui n'aide pas à calmer les choses avec les arbitres qui prennent part aux matchs des Phocéens. Egalement, les fans de l'OM sont prêts à soutenir le président marseillais et les joueurs pour pester contre les arbitres, quitte à sortir des statistiques pour aller dans leur sens.

L'OM victime des arbitres de Ligue 1 ?

Ces dernières heures, le compte X Massilia Zone a en effet partagé une statistique assez forte sur les cartons rouges donnés à l'OM depuis le début de la saison. Au travers d'un post, le compte indique : « L’OM est la seule équipe de l’histoire de la Ligue 1 avec le plus de cartons rouges (6) après 23 journées en étant 2ème. Pourtant l’OM n'a commis que 12 fautes de plus qu'Angers, qui est la 2ème équipe avec le moins de cartons en championnat ». Bien évidemment, pas besoin de faire beaucoup de fautes pour se faire exclure, il en suffit parfois d'une et les statistiques sont à prendre avec quelques pincettes.

De son côté, StatsOmp rappelle que Lyon, Strasbourg et Paris sont les seules équipes du championnat à n'avoir jamais subi d'exclusion. Aussi, le média marseillais rajoute que Paris (26) a reçu le moins de cartons jaunes en Ligue 1. Ce week-end lors de la réception du FC Nantes au Stade Vélodrome, Stéphanie Frappart sera l'arbitre de la rencontre. La jeune femme ne manquera de pression sur les épaules...