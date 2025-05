OM ‍: Un champion d’Europe pour 0 euro, le coup de génie de Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria rêve de ce coup fumant, et la réalité pourrait bien confirmer la signature d'Aymeric Laporte à l'OM cet été. Les dernières indications sont positives.

Bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est obligé de s’avancer pour renforcer son équipe en vue de la saison prochaine. Pablo Longoria ne manque pas d’idées et de contacts pour réaliser de belles opérations, et il a su créer des véritables exploits par le passé en faisant signer des Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang, Adrien Rabiot et Mason Greenwood, ce qui semblait impossible au premier abord. En défense, le président de l’OM tente désormais sa chance avec Aymeric Laporte, qui a quitté Manchester City pour l’Arabie Saoudite il y a deux ans de cela. Le défenseur franco-espagnol, champion d’Europe avec la Roja l’an dernier, n’a jamais vraiment réussi à s’acclimater à la vie dans le Golfe, et ne compte pas aller au bout de son contrat avec Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Cela malgré sa signature pour 30 ME il y a moins de deux ans.

L’OM rêve de le faire revenir, tout comme l’Athletic Bilbao, son ancien club. Mais pour une fois, les finances olympiennes sont au-dessus de celles de son concurrent espagnol, et cela pourrait permettre de faire signer le défenseur de 30 ans. Ce dernier serait donc prêt à faire une croix sur la dernière année de son contrat avec le club de Riyad, affirme La Provence, pour qui une opération à zéro euro est désormais possible. Le clan Laporte attend de voir le billet en Ligue des Champions validé, mais tout va dans le bon sens pour sa signature cet été. Ce serait le deuxième défenseur arrivé en provenance d’Arabie Saoudite en quelques temps, après un certain Luiz Felipe qui n’a pas fait forte impression jusqu’à présent sur le Vieux Port. Gageons que le natif d’Agen, vainqueur aussi de la Ligue des Champions avec Manchester City, aura un autre impact que l’Italo-Brésilien s’il venait à signer à l’OM.