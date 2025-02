OM ‍: Un cador menace de partir au mercato

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Satisfait de son apport au groupe de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille veut prolonger Valentin Rongier. Mais le joueur, qui doit encore lutter pour gagner sa place, n’est pas certain de vouloir rester.

Cette saison, Valentin Rongier a eu l’occasion de prouver qu’il était un élément important de l’effectif olympien. Pour autant, il ne bénéficie pas d’une pleine confiance de la part de Roberto De Zerbi, lequel lui préfère aujourd’hui Ismaël Bennacer, arrivé lors du dernier mercato hivernal. Entre le 23 novembre 2024 et le 2 février 2025, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes a livré des prestations de très haut niveau, laissant penser que sa place de titulaire était acquise. Il n’en est finalement rien puisque après avoir manqué le match face à Angers pour maladie, il n’a joué que 24 minutes face à Saint-Etienne et est resté sur le banc lors de la déroute à Auxerre. Malgré tout, la direction de l’Olympique de Marseille est satisfaite de sa présence au club et souhaite le prolonger. Une volonté pas forcément réciproque.

Rongier prolongé, encore faut-il qu’il accepte

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Valentin Rongier se questionne déjà sur son avenir à l’Olympique de Marseille. De son côté, le club veut absolument le conserver et s’apprête à lui proposer une offre de prolongation, comme l’indique La Provence. Le quotidien régional affirme que les négociations ont déjà commencé et que le club va rapidement lui offrir un nouveau contrat. Sauf que le joueur, lui, n’est pas vraiment certain de vouloir poursuivre l’aventure. En cause, son temps de jeu réduit et le fait qu’il doive à nouveau batailler pour gagner sa place dans une équipe avec laquelle il a déjà régulièrement prouvé sa valeur. De même, Rongier n'a jamais masqué qu'il serait tenté par une expérience dans un autre championnat que la Ligue 1.

Si la direction phocéenne le juge intransférable, elle devra de toute façon trouver une solution en fin de saison. S’il ne prolonge pas, il pourrait être poussé vers la sortie pour récupérer une indemnité de transfert. Pour rappel, il est encore estimé à 9 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. À 30 ans.