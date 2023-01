OM : Un buteur au buzzer, Longoria est bouillant !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Habitué à tout réussir au mercato, Pablo Longoria a pris deux claques successives dans les dossiers Terem Moffi et Ivan Ilic.

Il y a trois jours encore, le président de l’Olympique de Marseille pensait recruter Terem Moffi pour renforcer l’effectif dès cet hiver. Par ailleurs, le président olympien était à deux doigts d’accrocher Ivan Ilic du Hellas Vérone à son tableau de chasse dans l’optique de la saison prochaine. Ces deux dossiers ont brutalement tourné au vinaigre pour l’OM, doublé par le Torino pour l’international serbe et qui fait face au surprenant refus de Terem Moffi, malgré un accord trouvé très rapidement avec le FC Lorient. Ces deux échecs sont décevants, car Pablo Longoria n’a pas l’habitude qu’on lui résiste en période de mercato. Mais pour Daniel Riolo, il ne fait aucun doute que le président olympien va rebondir d’ici mardi à minuit avec une recrue dans le secteur offensif.

Riolo est certain que Longoria va recruter un buteur cet hiver

« Moffi qui refuse l’OM, je n’ai pas d’explications pour l’instant, je pense qu’on saura pourquoi cela n’a pas pu se faire dans les jours à venir. Je suis encore très surpris d’apprendre que Moffi n’ira pas à Marseille. En ce qui concerne Ilic, Marseille est dans la merde aussi, on est dans un 90-10% dans le mauvais sens. Sur ce mercato d’hiver, Longoria est malmené mais attention, le mercato n’est pas terminé. Je pense que jusqu’à mardi soir à minuit, Pablo Longoria va travailler pour trouver une solution et notamment dans le secteur offensif car il veut un attaquant, ça c’est certain. Je ne sais pas sur quel dossier il va avancer mais il va se passer quelque chose selon moi. Il y a quelques semaines, il a réussi à faire Malinovskyi, là il a échoué avec Moffi, c’est surprenant qu’il se plante, c’est un échec mais ça peut arriver » analyse Daniel Riolo, absolument persuadé que l’Olympique de Marseille n’a pas encore dit son dernier mot lors de ce mercato hivernal. Le journaliste de RMC est confiant quant au fait que l’OM recrute un avant-centre d’ici mardi à minuit. Tout dépendra aussi du dossier Bamba Dieng, dont le transfert à Lorient est encore indécis en raison d’un désaccord financier entre Marseille et les Merlus.