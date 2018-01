OM : Un budget de 300ME à l'OM, McCourt montre les muscles !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Quatrième budget de Ligue 1 avec une estimation à hauteur de 120ME pour la saison 2017-2018, l’Olympique de Marseille aspire à grimper dans ce classement avec l’arrivée de Frank McCourt il y a plus d’un an. Et pour cause, l'objectif XXL du propriétaire américain serait même d’intégrer le top 15 européen selon les informations de L’Express. Le patron du club phocéen espère même « multiplier par 2,5 les revenus du club d’ici à cinq ans » avec un objectif clairement affiché : dépasser les 300ME de budget.

Pour cela, l’OM devra évidemment se qualifier pour la Ligue des Champions à terme, même si cela n’est pas obligatoire dès cette saison selon Jacques-Henri Eyraud. De plus, Marseille devra valoriser au mieux ses meilleurs joueurs sur le marché des transferts. Enfin, L’Express évoque également l’un des chantiers du président phocéen, l’ouverture de plusieurs bureaux à l’étranger afin de récupérer des joueurs en échange d’une aide financière. Récemment, l’OM a par exemple conclu ce genre d’opération en Chine. « Beaucoup de bon travail a été réalisé pour créer des fondations solides, mais le chemin est encore long. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais que nous sommes aujourd'hui entre 6 et 7 » a par ailleurs confié Frank McCourt au magazine. Le Champions Project sera long à mettre en place, mais Frank McCourt entend bien mener ce projet très haut dans les années à venir…