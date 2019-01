OM : Un avenir loin de l'OM, Germain en rêve balance Djellit

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Natif de Marseille, Valère Germain se faisait une joie de relever le challenge olympien il y a un an et demi. Mais l’ancien buteur de l’AS Monaco n’arrive définitivement pas à s’imposer au sein du club de son cœur, et un départ est devenu inévitable pour lui. Courtisé par l’OGC Nice, l’attaquant de 28 ans a même officiellement réclamé son départ à sa direction, à en croire les informations obtenues par Nabil Djellit, journaliste pour France Football. « Valère espère ardemment une issue favorable avec l'OGC Nice. Il souhaite quitter l'OM... Et vite ! » a tweeté le chroniqueur de l’Equipe du Soir.

Reste que son départ pour Nice n’est pas en bonne voie. Et pour cause, les actionnaires majoritaires du Gym ne souhaitent plus miser sur des gros salaires et leur nouvelle stratégie serait de recruter des jeunes à fort potentiel. Autant dire que Valère Germain, joueur d’expérience aux émoluments importants, n’a pas vraiment le profil. Reste à savoir si d’autres écuries se manifesteront dans les dernières heures du mercato. Mais dans la cité phocéenne, on est clairement plus proche d’un départ de Mitroglou voire de Njie, que d’un départ de Germain.