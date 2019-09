OM : Un appel de Marseille après l'expulsion de Kamara ?

Dans : OM, Ligue 1.

Le temps additionnel a fait perdre la tête à certains joueurs de l'Olympique de Marseille et de Montpellier samedi après-midi au Vélodrome, ce qui a contraint l'arbitre à expulser Jordan Ferri et Boubacar Kamara, puis un peu plus tard Dimitri Payet, lequel l'a insulté. S'il a indiqué ne pas savoir ce que Payet avait dit à Amaury Delerue, André Villa-Boas a indiqué que les dirigeants de l'OM vont faire appel après l'expulsion de Boubacar Kamara.

« Le plus incroyable, c’est l'exclusion de Boubacar Kamara. Il ne fait rien, il essaie de séparer les joueurs et il prend rouge (...) On va évidemment faire appel auprès de la Ligue de Football Professionnel pour le rouge de Kamara », a précisé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, lequel devra toutefois se passer de son joueur automatiquement suspendu pour le déplacement de mardi à Dijon. C'est le lendemain que la Commission de la discipline de la LFP se penchera sur cet dossier.