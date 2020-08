OM : Un ancien Parisien l’a convaincu de partir, il enfonce le clou

Dans : OM.

Libre de tout contrat, le jeune Niels Nkounkou a choisi de quitter l’Olympique de Marseille pour passer professionnel à Everton. Une décision influencée par Carlo Ancelotti.

Isaac Lihadji n’est pas le seul échec de l’Olympique de Marseille cet été. En plus de l’ailier chipé par Lille, Niels Nkounkou a lui aussi refusé de signer son premier contrat professionnel au club phocéen. Le latéral gauche de 19 ans a préféré franchir ce cap en Angleterre, plus précisément du côté d’Everton dont le manager Carlo Ancelotti a largement influencé sa décision.

« Carlo m'a appelé avant qu'on finalise mon transfert, a raconté le Français à la chaîne officielle des Toffees. Il m'a dit qu'il était ravi que je vienne et qu'il m'apprendrait beaucoup pour que je sois prêt à jouer dès mon arrivée. Carlo a eu une grande carrière de joueur et une autre grande carrière en tant que manager, il a gagné des titres partout où il est allé. Quand un coach comme lui s'intéresse à vous, cela vous rend fier. »

« Quand j’ai vu que c’était Ancelotti… »

« Cela nous a vraiment fait plaisir à moi et à ma famille quand on a entendu qu'Everton voulait me recruter. J'ai été impressionné par le projet d'Everton, a poursuivi l’international U19 tricolore. Ensuite j'ai eu plusieurs choix, notamment d'entraîneurs, et quand j'ai vu que c'était Carlo Ancelotti qui commandait ce grand navire, la décision a été rapide. Je suis ravi d'être là où je suis aujourd'hui. » Perdre un jeune talent à cause d’un ancien coach du Paris Saint-Germain, les Marseillais apprécieront…