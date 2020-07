OM : Nkounkou en a marre du banc, il signe à Everton

Dans : OM.

Dans la vague de signature de premier contrat professionnel ou de prolongation, l’Olympique de Marseille a tout de même enregistré quelques coups d’arrêt.

Tout d’abord avec le fameux dossier Isaac Lihadji, qui prend la direction de Lille, et désormais avec un autre élément prometteur. Il s’agit de l’arrière gauche Niels Nkounkou, resté sur le banc quasiment toute la saison dernière, mais pourtant considéré comme une possible future doublure de Jordan Amavi à l’avenir. A 19 ans, le défenseur principalement utilisé en National 2 avec la réserve, a décidé de renoncer à passer professionnel avec son club formateur.

C’est ce que révélait Foot Mercato, pour qui le manque de perspective de temps de jeu a fini par décider l’international français U19 à aller voir ailleurs. Perturbé par l’absence de visibilité au sein du club provençal, notamment avec l’absence de directeur sportif et l’été agité qui s’annonce, Nkounkou n'a pas manqué d'offres pour faire son choix. Le spécialiste du recrutement des jeunes le RB Leipzig, mais aussi Everton et la Juventus cherchaient à le faire venir. Le natif de Pontoise a déjà fait son choix, et se dirige vers le club anglais d'Everton, avec qui il vient de signer pour quatre ans dont une en option. Les supporters de l'OM, qui n’ont quasiment jamais pu le voir à l’oeuvre avec l’équipe première en dehors de quelques matchs amicaux, suivront certainement la suite de sa carrière avec intérêt dans un club où Digne et Baines ne devraient pas lui laisser beaucoup de temps de jeu.