OM : Un ancien paria du Vélodrome interpelle Balerdi

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Nouvelle tête de turc des supporters de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a reçu le soutien inattendu d’un ancien défenseur sifflé par le Stade Vélodrome.

Même si le feu des critiques s’est un peu calmé depuis que le club phocéen a retrouvé le chemin de la victoire face à Rennes la semaine dernière en L1 (1-0), Leonardo Balerdi reste la principale cible des supporters marseillais. Il faut dire que le défenseur argentin a été le principal acteur de l'humiliation subie par l’OM face à Annecy en Coupe de France le 1er mars dernier… Et alors qu’il pourrait avoir les oreilles qui sifflent lors de l’annonce des joueurs pour son retour au Vélodrome dimanche contre Strasbourg, le défenseur de 24 ans peut compter sur le soutien d’anciens Marseillais, à l’image de Jérémy Morel. Lui aussi paria du Vélodrome durant son passage à l’OM au début des années 2010, ou du moins lors de ses débuts avant d'être repositionné avec bonheur dans l'axe par Marcelo Bielsa, il est donc bien placé pour conseiller Balerdi pendant cette tempête.

Balerdi, « ce n'est pas quelqu'un qui va lâcher »

Jérémy Morel : "Si Tudor a mis Balerdi 🇦🇷 face à Rennes, c'est qu'il savait qu'il répondrait présent. Personnellement, ces moments difficiles sont ceux qui m'ont fait grandir, il est dans le même registre. Ce n'est pas quelqu'un qui va lâcher." (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/Thy9d55b5w — Infos OM (@InfosOM_) March 8, 2023

« Dans ces périodes, il faut temporiser, positiver, rester dans sa bulle, éviter les réseaux sociaux ou la presse. Forcément, quand on se fait siffler, ce n'est pas plaisant mais en venant à l'OM, tu sais que ça peut faire partie du truc. Personnellement, ces moments sont ceux qui m'ont le plus fait grandir. Tu te découvres et tu sors de là beaucoup plus fort. J'avais envie de leur montrer qu'ils avaient tort. Balerdi est dans le même registre. Ce n'est pas quelqu'un qui va lâcher, il ne triche pas, ne se cache pas. S'il garde ça, ça va tourner. Si Tudor l'a mis, c'est qu'il savait que Balerdi répondrait présent contre Rennes. Et il l'a fait, on l'a senti très concentré, rigoureux, quitte à en faire un peu trop en attrapant les mecs », a avoué, dans les colonnes de La Provence, Morel, qui pense donc que Balerdi va faire taire les critiques, comme a pu le faire Sead Kolasinac après son raté en Ligue des Champions contre Tottenham.