OM : Un an et c'est tout, Villas-Boas confirme son choix

Après avoir envisagé de quitter l'Olympique de Marseille dès cet été, André Villas-Boas a finalement décidé d'aller au bout de son contrat avec le club phocéen.

La pause du covid19 n’est pas un long fleuve tranquille pour les supporters de l’Olympique de Marseille, puisqu’avant le dossier de la vente possible de l’OM, il y a eu celui du départ d’André Villas-Boas. Après l’annonce de la séparation à l’amiable avec Andoni Zubizarreta, le technicien portugais semblait très proche d’une rupture avec Jacques-Henri Eyraud, la rencontre entre les deux hommes ayant tourné au fiasco. Mais grâce à un dialogue renoué avec Frank McCourt, AVB avait finalement choisi de rester jusqu’au bout de son contrat avec le club phocéen. André Villas-Boas sera donc bien sur le banc marseillais en 2020-2021, et cela le réjouit. Mais qu’on se le dise, le technicien portugais n’a pas prévu d’aller plus loin.

Lors du Mercatalk, sur le site du Phocéen, Bastien Cordoleani a confié que dans le vestiaire, André Villas-Boas avait évoqué sa situation personnelle avec ses joueurs. « Dans l'état actuel des choses, il ne se voit pas rester avec ce président et cette situation financière. Il l'a même annoncé à certains joueurs qu'il allait faire une année, la plus belle possible, mais que ça serait sa dernière », explique ce spécialiste du recrutement, qui laisse clairement sous-entendre que l'entraîneur portugais ne restera pas si Eyraud est toujours en poste en fin de saison, le courant ne semblant plus passer avec l'actuel président de l'Olympique de Marseille.