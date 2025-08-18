OM ‍: Ulisses Garcia poussé dehors

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire en fin de saison dernière, Ulisses Garcia est le seul latéral gauche de métier au sein de l’effectif de l’OM après le départ de Quentin Merlin. Mais il pourrait lui aussi quitter la cité phocéenne.

Roberto De Zerbi est loin d’avoir trouvé sa défense type et le match contre Rennes a montré qu’il y avait encore du boulot. Malgré une supériorité numérique dès la demi-heure de jeu, l’OM a été mis en danger à plusieurs reprises par les Bretons, au point de concéder un but synonyme de défaite dans le temps additionnel. Le poste de latéral gauche fait partie des chantiers de l’Olympique de Marseille après le départ de Quentin Merlin. Le droitier Amir Murillo était titulaire à ce poste au Roazhon Park et Ulisses Garcia, pourtant convaincant en fin de saison dernière, était sur le banc. Malgré une mentalité irréprochable et des performances souvent abouties, l’ancien joueur des Young Boys pourrait être poussé vers la sortie à trois ans de la fin de son contrat selon le compte insider Le Petit OM.

Ulisses Garcia finalement sur le départ

🔵⚪️ | 🇦🇷 Facundo Medina, le prochain couteau suisse de Roberto De Zerbi ?



❌ Contre Rennes vendredi soir, RDZ alignait de manière surprenante Amir Murillo, pourtant pas sur son bon coté, en tant qu'arrière gauche. Pas si surprenant finalement quand l'on sait que Ulysses Garcia… pic.twitter.com/5YsPai5CmN — LePetitOM (@LePetitOM) August 18, 2025

« Contre Rennes vendredi soir, De Zerbi alignait de manière surprenante Amir Murillo, pourtant pas sur son bon coté, en tant qu'arrière gauche. Pas si surprenant finalement quand l'on sait que Ulisses Garcia n'est pas forcément dans les papiers de l'OM. Qu'un arrière gauche pourrait arriver en prêt et que Facundo Medina était suspendu » écrit le compte spécialisé, révélant qu’Ulisses Garcia ne fait donc plus partie des plans de Roberto De Zerbi pour la saison à venir. Un coup dur pour le joueur de 29 ans, qui pensait sans doute avoir fait le plus difficile en réintégrant le groupe pro l’été dernier après avoir été placé dans le loft, et en grattant même une place de titulaire sur la fin de saison 2024-2025. Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à lui trouver une porte de sortie, à quel prix et surtout si le natif d’Almada au Portugal sera d’accord pour quitter Marseille aussi facilement à deux semaines de la fin du mercato.