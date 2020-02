OM : Ugo Bertelli, la grosse surprise de Villas-Boas contre l'OL

Dans : OM.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium pour y défier l’Olympique Lyonnais en quart de finale de la Coupe de France.

Un choc pour lequel André Villas-Boas ne souhaite pas trop faire tourner, lui qui a l'intention de jouer à fond cette compétition. « On n'a pas l'effectif pour changer tout le onze titulaire, ce n'est pas possible. De toute façon, je veux jouer à fond car nous avons deux belles opportunités. La première est de battre un rival historique pour nous qualifier en demi-finales de la Coupe de France et la deuxième est de mettre Lille à 12 points. Ce sont deux matches que je ne veux pas perdre » indiquait le Portugais devant la presse en début de semaine. S’il ne souhaite pas chambouler son onze de départ, André Villas-Boas va tout de même effectuer quelques retouches dans son groupe.

En effet, L’Equipe annonce ce mardi en début de soirée que le jeune Ugo Bertelli (16 ans) va faire sa première apparition dans le groupe marseillais cette saison. « Le petit milieu offensif Ugo Bertelli sera dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Lyon. Une première pour ce minot de 16 ans. Bertelli fait partie des jeunes ciblés par Nasser Larguet pour une très prochaine proposition de premier contrat professionnel, avec Richard, Rahou et Souaré » a publié sur son compte Twitter le journaliste Mathieu Grégoire. Numériquement, le jeune milieu offensif de l'OM prend la place de Nemanja Radonjic, préservé dans l'optique du match à Lille, tout comme Dario Benedetto.

Le groupe de l'OM : Mandanda, Pelé, Dia, Nkounkou, Sakaï, Sarr, Abdallah, Kamara, Perrin, Alvaro, Strootman, Sanson, Rongier, Khaoui, Lopez, Chabrolle, Bartellli, Aké, Payet, Germain.