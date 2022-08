OM : Tudor protégé, Longoria se fait agresser en direct

Dans : OM.

Par Marc Verti

Si l'OM réalise un bon début de saison après les trois premières journées de Ligue 1, des tensions se sentent toujours aussi bien en interne qu'avec les supporters. Pour Eric Di Meco, ce n'est pas la faute d'Igor Tudor.

L'été a été particulièrement chaud à Marseille. Le départ de Sampaoli, l'arrivée contrastée d'Igor Tudor, la fin de l'histoire entre Mandanda et l'OM et le recrutement de star à l'image d'Alexis Sanchez. Avec tout ça, il est difficile de gérer les egos de tout le monde, sachant que Marseille a recruté 11 joueurs, sans compter la probable arrivée d'Eric Bailly. Un joueur fait malheureusement les frais de ce mercato complètement fou des Phocéens. Bamba Dieng. Révélation de la saison précédente à Marseille, le Sénégalais a inscrit 8 buts dont un en demi-finale de la Conference League contre le Feyenoord Rotterdam. Malgré sa marge de progression évidente, Igor Tudor ne l'a toujours pas fait jouer cette saison, alors que la direction aimerait le vendre pour renflouer les caisses après toutes ces dépenses. Une situation qui agace le joueur de 22 ans qui s'est d'ores et déjà résigné à quitter le club. Ce qui a engendré la colère des supporters olympiens qui fustigent le management du technicien croate. Eric Di Meco, ancien joueur de l'OM, est monté au créneau pour défendre le coach et préfère plutôt s'en prendre à Pablo Longoria.

Éric Di Meco ne mâche pas ses mots envers Longoria

🗣💬 Di Meco répond à un supporter de l'OM mécontent d'Igor Tudor : " Prenez-vous en à celui qui l'a fait venir ! Prenez-vous en au président." #RMClive pic.twitter.com/PRbNXWIRzQ — Super Moscato Show (@Moscato_Show) August 22, 2022

« La saison dernière à la même période, la plupart des supporters ne savaient pas si Bamba Dieng était gaucher ou droitier et s’il était défenseur ou attaquant. On ne peut pas reprocher tout et n’importe quoi à Tudor. Je n’accepte pas que l’on lui reproche des choses alors que ce n’est pas lui le responsable. Si les supporters doivent s’en prendre à quelqu’un, c’est au président. C’est lui qui a fait venir Tudor et c’est lui qui a fait partir Sampaoli. Tudor, dans cette histoire, il n’y est pour rien. Il faut s’en prendre aux bonnes personnes et arrêter d’accuser toujours les mêmes. » a déclaré le vainqueur de la Ligue des Champions 1993 dans le Super Moscato Show sur RMC Sport. L'ex-défenseur gauche estime que c'est Pablo Longoria le fautif dans cette affaire, car c'est lui qui a pris la décision de vendre l'ancien joueur du FC Diambars. Et dans cette histoire, c'est l'OGC Nice qui pourrait en profiter pour recruter Bamba Dieng.