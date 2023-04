OM : Tudor l’attendait au tournant, Guendouzi va le payer cher

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Déçu de son faible temps de jeu, Mattéo Guendouzi regrettait de ne pas évoluer à son poste de relayeur. Le milieu de l’Olympique de Marseille a finalement joué devant la défense contre Montpellier (1-1) vendredi, sans pour autant donner satisfaction à l’entraîneur Igor Tudor.

La fin de saison se complique encore un peu plus pour Mattéo Guendouzi. Longtemps intouchable à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire au fil de la saison. L’entraîneur Igor Tudor lui préfère Valentin Rongier et Jordan Veretout devant la défense. Résultat, l’ancien joueur d’Arsenal apparaît le plus souvent derrière l’attaquant, dans un rôle qu’il ne maîtrise pas.

🗣 Stéphane Guy : "je sais, d'echos proche de Tudor, qu'il n'a pas une grande estime pour Guendouzi" pic.twitter.com/POAUZct6am — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2023

« Je me sens mieux dans le double pivot, admettait Mattéo Guendouzi cette semaine. Je me sens plus à l’aise à ce poste, c’est là où je peux exprimer mes qualités et j’ai mes repères mais il faut d’abord penser à l’équipe avant de penser à soit. Sous l’attaquant, ça ne correspond à mes critères de base mais je l’ai bien fait plusieurs fois. Mais c’est vrai que parfois je n’étais pas au mieux. A ce poste je touche moins le ballon, et je me sens parfois inutile. » Igor Tudor a bien reçu le message. Face à Montpellier vendredi, l’international tricolore a été titularisé à son meilleur poste, pour un résultat globalement décevant.

Tudor n'a pas aimé sa performance

Certes, Mattéo Guendouzi a fait preuve de caractère en prenant le ballon dans les mains d’Alexis Sanchez avant de parfaitement réussir son penalty. Mais alors que le coach olympien lui reprochait son manque de solidité, le joueur passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain est impliqué sur le but concédé, lui qui a subi le sombrero et la percée de Wahbi Khazri. Sans surprise, Igor Tudor n’a pas du tout apprécié et l’a sorti dès la 59e minute. Autrement dit, Mattéo Guendouzi a encore perdu des points.