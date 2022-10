OM : Tudor fâché par la défaite, il désigne son coupable

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Malgré une grosse domination et des occasions nettes, l'OM a été surpris par Lens samedi soir (0-1). Un troisième revers de rang qui a irrité Igor Tudor. Le Croate estime que son équipe méritait plus que tout de gagner.

Après un début de saison euphorique en Ligue 1 comme en Ligue des champions, les choses tournent mal pour l'OM en ce moment. À la suite d'un revers surprise face au promu Ajaccio, puis d'une défaite honorable contre le PSG, les Marseillais ont été battus à domicile par un concurrent direct au podium Lens. Une défaite 1-0 qui place l'OM à la quatrième place du championnat, à quatre points des Sang et Or devenus dauphin du PSG pour au moins un soir. Un constat d'autant plus frustrant qu'il aurait pu et du être inversé au coup de sifflet final.

Tudor en veut à la cruauté du football

En effet, Marseille a fait un très bon match dominant Lens pendant une bonne partie des débats. Les attaquants olympiens ont eu les occasions pour faire basculer le sort de la rencontre en leur faveur, mais ils ont manqué de réussite avec un Brice Samba des grands soirs notamment. Pour ne rien arranger, les Lensois sont venus punir l'OM sur un but teinté de réussite en fin de match. Igor Tudor n'a pas apprécié la tournure des évènements, protestant à propos d'un scénario cruel et défavorable à un OM méritant.

« Je vais redire ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit que c'était probablement le meilleur match de l'Olympique de Marseille cette saison. Parfois le football n'est pas correct, ce qu'il s'est passé ce soir n'est pas croyable. Nous devons être fiers du match que nous avons joué. Il fallait juste marquer. Personne n'est satisfait de perdre, je suis très en colère. Le football, ce soir, n'était pas juste. Parfois, l'équipe qui perd est celle qui méritait de gagner. Il n'y a qu'une équipe qui méritait de gagner ce soir, c'est l'OM », a t-il pesté au micro de Canal+ après le match.

Une analyse que partage même Franck Haise, son homologue lensois. S'il s'est défendu d'avoir commis un hold-up, il a tenu à rendre hommage à la performance marseillaise. « Je suis d'accord avec Igor Tudor sur l'analyse du match de Marseille, ils vont en gagner beaucoup s'ils jouent comme cela, c'est une évidence. On a battu une grosse équipe de Marseille qui a fait un très gros match. On n'est pas dans la même cour, les joueurs se sont mis au niveau et je les félicite pour cela », a t-il lâché en conférence de presse. Malgré l'échec de samedi, Igor Tudor est bien sur le bon chemin avec l'OM. Confirmation attendue mercredi pour le déplacement crucial à Francfort en Ligue des champions.