OM : Tudor est cash, Payet n’a rien à faire là

Par Eric Bethsy

Simple remplaçant cette saison, Dimitri Payet accepte son statut sans broncher. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille ne possède pas le profil adapté à la philosophie d’Igor Tudor. Mais le Réunionnais sera tout de même récompensé dimanche pour son état d’esprit irréprochable.

Prochain adversaire de l’Olympique de Marseille dimanche soir, l’OGC Nice a obtenu des indications pendant la conférence de presse d’Igor Tudor. L’entraîneur marseillais a notamment évoqué la condition physique de son nouvel attaquant Vitinha, jugé suffisamment en forme pour intégrer le groupe. « C'est un joueur humble. C'est un bosseur, il lui faut encore du temps pour bien s'adapter, a confié le Croate aux médias. Mais il est déjà prêt, bien physiquement. »

Tudor sur le mercato : "Je suis très content de l'équipe. On a recruté des jeunes joueurs qui correspondent au style de l'équipe. Ils apportent une concurrence essentielle à l'équipe qui pousse tout les joueurs vers le haut. Les meilleurs joueurs joueront en matchs." #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) February 4, 2023

Puis le coach olympien s’est attardé sur la situation de Dimitri Payet. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, la grave blessure d’Amine Harit n’a absolument rien changé pour le Réunionnais. Le meneur de jeu n’entre toujours pas dans les plans d’Igor Tudor qui a reconnu que son profil ne correspondait pas à sa philosophie de jeu. « C'est un joueur différent, c'est vrai, a décrit l’ancien entraîneur de l’Hellas Vérone. Il a des particularités. Il a toujours été important, il l'est encore d'ailleurs. »

Payet titulaire face à Nice

« Ce foot ne s'adapte pas tellement à lui, c'est vrai, mais il peut apporter autre chose dans les frappes, dans les passes, a nuancé Igor Tudor. Il a des qualités supérieures à la normale. Je sais que la situation n'a pas toujours été facile pour lui, je le remercie parce qu'il s'est toujours bien comporté, ce n'est pas toujours facile pour moi non plus. Même s'il n'a pas beaucoup joué, il a toujours apporté quelque chose. Demain (dimanche), il sera titulaire parce que je pense que c'est mérité. » Peu importe la prestation de Dimitri Payet face à Nice, on comprend que le capitaine n’a aucune chance de s’installer dans le onze.