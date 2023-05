OM : Tudor demande à Lille de mettre le bus

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Souvent gêné par des adversaires défensifs cette saison, l’Olympique de Marseille aura davantage d’espaces à exploiter sur le terrain du LOSC samedi soir. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur marseillais Igor Tudor ? Pas si sûr.

Ce n’est sûrement pas un hasard si l’Olympique de Marseille performe davantage à l’extérieur. Malgré l’énorme soutien de leurs supporters, les Marseillais ont parfois du mal à contourner les blocs défensifs proposés par leurs adversaires au Vélodrome. A l’inverse, les espaces laissés par leurs rivaux à l’extérieur semblent convenir davantage à la verticalité réclamée par Igor Tudor. On pouvait donc s’attendre à ce que l’entraîneur olympien se frotte les mains avant le déplacement à Lille, l’une des équipes les plus offensives du championnat.

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗥𝗼𝗻𝗴𝗶𝗲𝗿 🎙 "Ce sera un match compliqué car Lille joue bien au ballon. Cette équipe confisque la balle mais notre manière de défendre en un-contre-un, peut les mettre en difficulté." — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 19, 2023

Mais cette fois, le technicien, particulièrement méfiant, a tenu un autre discours en conférence de presse. « Ça va être un match difficile contre une équipe qui a beaucoup de qualités, qui est bien organisée et qui a fait aussi une belle saison. C'est un match très important pour cette deuxième place au championnat et on va y aller avec l'envie de gagner », a annoncé le Croate aux médias, avant d’évoquer ses craintes sur les qualités offensives des Dogues.

Tudor change de discours

« Si on me demande de choisir, je préfère jouer contre une équipe moins forte mais qui joue en bloc bas plutôt que contre Lille à l'extérieur, a avoué Igor Tudor. C'est une équipe qui a un très bon niveau, c'est vrai que parfois ça peut nous faciliter le jeu avec plus d'espaces mais parfois ça peut être plus dur. Ils sont très forts, en plus de la phase offensive, en phase défensive sur les coups de pieds arrêtés. Ça va être un match très compliqué j'espère qu'on jouera bien et qu'on réussira à l'emporter. » Si cela peut rassurer le coach de l’OM, Lille sera privé des défenseurs José Fonte, Alexsandro et de l’ailier Edon Zhegrova.