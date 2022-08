OM : Tudor défonce un indésirable, c’est musclé

Dans : OM.

Par Marc Verti

Après un nouvel accrochage très tendu entre Jordan Amavi et Igor Tudor, la fin de l'histoire semble proche pour le défenseur. L'entraîneur croate a fait passer un message très clair au Français.

C'est le grand dégraissage à l'OM durant ce mercato estival. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor, les départs se multiplient. Radonjic, Luis Henrique, Luan Peres, Alvaro Gonzalez, Kamara, Saliba, Mandanda. Tous sont partis de Marseille. Que ce soit un transfert, une fin de contrat, voir une résiliation. Si les arrivées de Jonathan Clauss, Luis Suarez, Nuno Tavares, Jordan Veretout et Alexis Sanchez laissent présager de bonnes choses à l'OM, la direction veut encore du mouvement au sein de l'effectif. Un défenseur central est d'ailleurs attendu au Vélodrome. Eric Bailly pourrait être ce joueur. Côté départ, des joueurs marseillais sont considérés comme indésirables et la sortie leur a été indiquée. Parmi cette liste de joueurs, y figure Jordan Amavi. L'ancien latéral gauche de l'OGC Nice était revenu dans son club formateur pour se relancer la saison dernière. En vain. Seulement 8 matchs disputés avec les Aiglons et un rendement pas à la hauteur des ambitions du club. Igor Tudor lui a bien fait comprendre que cette saison, il ne jouerait pas.

« Tant que je serai là, tu ne joueras plus jamais »

Selon les informations de l'Equipe, après Guendouzi et Payet, c'est au tour de Jordan Amavi d'avoir un accrochage avec son nouveau coach. Le technicien croate aurait avoué au natif de Toulon que tant qu'il serait là, l'homme aux 127 rencontres disputées avec l'OM ne jouera pas. Le quotidien français dévoile également que l'entourage du joueur de 28 ans pense qu'il s'agit d'un prétexte pour le faire partir du club le plus vite possible. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'OM, Amavi voit son avenir s'assombrir petit à petit, alors qu'aucun club n'a montré de l'intérêt à son égard pour le moment dans cette fin de mercato.