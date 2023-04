OM : Trop fébrile, Tudor se fait secouer sévère

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OM reçoit l'ESTAC en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Faux pas interdit pour les Phocéens, sous peine de se mettre le feu dans la course au podium.

Depuis le début de l'année 2023, l'OM inquiète. A domicile surtout, les hommes d'Igor Tudor n'y arrivent plus. Résultat, voilà le podium menacé en cette fin de saison. Ce dimanche soir contre Troyes, les Phocéens se doivent de réagir, sous peine de mettre en péril leur place sur le podium. La dynamique actuelle de l'OM inquiète, surtout qu'Igor Tudor ne semble pas trouver les bonnes solutions pour relancer la machine. Ses joueurs sont fatigués et le second souffle peine à venir. Pour certains observateurs, Tudor doit frapper du poing sur la table et devenir méchant, afin de réaliser l'électrochoc nécessaire pour aider l'Olympique de Marseille. C'est d'ailleurs l'avis de Bastien Cordoleani.

Tudor sous pression en cette fin saison

Lors d'une apparition sur le Talk du Phocéen, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Il veut désormais voir un Tudor méchant. « Le Tudor gentil, celui qui prend soin de ne pas brusquer ses joueurs, qui fait de belles interviews, je n'en veux plus. Je veux le Tudor méchant, celui qui se faisait siffler mais qui n'en avait rien à faire, qui mettait Sanchez en pointe s'il avait envie de mettre Sanchez en pointe », a notamment indiqué Bastien Cordoleani, qui veut donc voir un entraineur croate sûr de ses choix et déterminé à imposer son style malgré les critiques et les manques de son effectif. Les dernières sorties d'Igor Tudor devant la presse ont en tout cas montré un visage tendu de la part du Croate. Cette fin de saison est celle de tous les dangers pour l'OM, qui peinerait à se relever d'une absence en Ligue des champions la saison prochaine, que ce soit financièrement ou sportivement.