OM ‍: Trois recrues arrivent, les noms révélés

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite profiter des quinze derniers jours du mercato pour frapper fort et renforcer encore davantage l’effectif de Roberto De Zerbi. Au moins trois recrues sont espérées, et les noms ont déjà filtré.

Comme c’est souvent le cas, l’Olympique de Marseille est l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs lors de ce mercato estival. Les dirigeants olympiens ont déjà conclu les arrivées de Medina, Egan-Riley, Angel Gomes, Paixao, Aubameyang et Weah. De quoi satisfaire pleinement Roberto De Zerbi, qui espère toutefois quelques recrues de plus d’ici la fin du mercato le 31 août. Quatre postes sont visés par Medhi Benatia et Pablo Longoria : un défenseur central, un latéral gauche, un milieu relayeur et un ailier droit pour doubler le poste de Mason Greenwood. L’état-major de l’OM est le spécialiste des surprises avec des pistes sorties de nulle part, mais selon Le Phocéen, il y a tout de même de fortes chances de voir débarquer certains joueurs déjà évoqués dans la presse.

L'OM négocie la signature d'un latéral surprise ! https://t.co/7qz4JEAvZi — Foot01.com (@Foot01_com) August 14, 2025

Le média pro-OM affirme que parmi les quatre prochaines recrues olympiennes, il ne serait pas étonnant de retrouver Joel Ordonez, Edon Zhegrova et Ismaël Bennacer. « Le défenseur central équatorien coche toutes les cases recherchées par le staff et fait l’objet d’un pressing constant. Au milieu, la piste Ismaël Bennacer est toujours scrutée de près : un dossier complexe, mais qui pourrait se débloquer dans les ultimes heures du marché. Enfin, offensivement, le club se tient prêt à saisir une opportunité, et un nom revient avec insistance : Edon Zhegrova » écrivent nos confrères, assez convaincus par le fait que ces trois dossiers ont de fortes chances d’aboutir.

Zhegrova, Ordonez et Bennacer en route vers l'OM ?

Reste le poste de latéral gauche, où Ulisses Garcia est bien seul à l’OM depuis le départ de Quentin Merlin. Et dans ce secteur de jeu, peu de pistes ont été évoquées dans la presse pour le moment. Il a été un temps question que Facundo Medina joue dans ce rôle de latéral gauche, mais l’ex-Lensois a finalement convaincu Roberto De Zerbi en défense centrale lors de la préparation. Marseille veut donc recruter un spécialiste de plus pour le couloir gauche, mais la grosse surprise de l’été viendra de ce poste car le mystère est total sur les pistes actuellement creusées par l’état-major de l’OM pour concurrencer le latéral gauche suisse.