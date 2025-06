OM ‍: Trois beaux noms en approche ‍?

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Avec la Ligue des champions et ses millions d'euros offerts, l'Olympique de Marseille peut avoir de nouvelles ambitions au mercato. Et pourquoi ne pas explorer le marché saoudien où plusieurs joueurs ne demandent qu'à revenir en Europe ?

Le succès du PSG en Ligue des champions motive les dirigeants marseillais. Finies les campagnes désastreuses en C1, l'Olympique de Marseille doit passer le premier tour et faire rêver ses supporters avec des gros matchs au Vélodrome. Pour ce faire, les Phocéens devront réaliser un mercato de haut niveau. Des joueurs expérimentés, des beaux noms sont indispensables pour augmenter la valeur du collectif marseillais. L'Arabie Saoudite regorge de vieilles connaissances du football européen. Malgré les salaires offerts par le Royaume, certains joueurs semblent accessibles pour des formations comme l'OM.

Bergwijn ou Simakan vers l'OM ?

Le site Football Club de Marseille a listé trois éléments capables de renforcer Marseille à moindre coût. Pour la défense, domaine prioritaire de la cellule de recrutement, Mohamed Simakan règlerait bien des problèmes. Ancien joueur de Leipzig, le Français évolue à Al-Nassr depuis l'été 2024. A 24 ans, il possède toutes les qualités du défenseur central moderne : vitesse et solidité dans les duels. Cependant, son prix n'est pas donné puisqu'il dépasse largement les 20 millions d'euros. Le cœur pourrait faire la différence pour un joueur né à Marseille et passé par le centre de formation olympien durant sa jeunesse.

Mercato OM : Trois opportunités à saisir en Arabie Saoudite ! - https://t.co/GnZkmuxhaB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 20, 2025

Plus expérimenté que Simakan, Steven Bergwijn (27 ans) pourrait aussi renouer avec l'Europe. L'ailier néerlandais passé par l'Ajax et Tottenham sera un leader d'attaque en cas de recrutement avec sa connaissance des grands matchs. Il coûtera plus de 20 millions d'euros aussi mais il sera facilement motivé par le projet marseillais. En effet, il a été écarté de la sélection néerlandaise après son départ pour Al-Ittihad. Un passage sur la Canebière le replacera dans la course au Mondial 2026.

Enfin, Football Club de Marseille propose Julian Quinones. L'attaquant mexicain de 28 ans aime prendre la profondeur. Un profil qui plaît à Roberto de Zerbi. Le joueur d'Al-Qadisiyah coûte moins cher que les deux premiers cités mais il n'a jamais évolué sur le continent européen. Le recrutement d'un seul de ces trois noms à l'OM ravirait déjà les supporters marseillais.