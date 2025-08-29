OM ‍: Très dure nouvelle pour Bennacer

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Ce jeudi, Vladimir Petkovic a annoncé la liste des joueurs retenus pour la prochaine trêve internationale. Le sélectionneur des Fennecs en a profité pour adresser un message de soutien à Ismaël Bennacer. Le joueur est toujours bloqué à Milan et espère quitter la Lombardie à la fin du mercato.

Ismaël Bennacer n’a plus que quelques jours pour trouver un point de chute. Le milieu de terrain de l’AC Milan cherche à quitter la Lombardie d'ici la fin du mercato. Le joueur de 27 ans est courtisé par de nombreux clubs notamment en Italie, mais également en France. L’international algérien (50 sélections, deux buts) est toujours suivi par l’Olympique de Marseille. Suite à la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, le club de la cité phocéenne a d’abord pensé à échanger le Français et l’Algérien avec le Milan AC. Suite au refus de Dani Ceballos de s’installer dans le sud de la France, l’OM est toujours à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire. Aucun contact concret n’a lieu entre le joueur et l’OM selon la presse locale, mais Pablo Longoria a toujours Bennacer dans un coin de sa tête.

Petkovic soutient Bennacer

Petkovic : "Bennacer est en difficulité physique avec 0 préparation, il s'est préparé avec le Milan B et a eu des problèmes physiques juste derrière. J'espère qu'il va revenir à son niveau car Ismael est très important pour notre sélection." pic.twitter.com/EeZzH40RMl — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) August 28, 2025

Actuellement avec l’équipe réserve, Bennacer ne semble plus avoir d’avenir du côté du Milan AC. Le joueur doit retrouver du temps de jeu pour s’inviter dans la liste de Vladimir Petkovic lors de la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver et potentiellement lors de la Coupe du monde l'été prochain. Ce jeudi, le sélectionneur des Fennecs a profité de l’annonce de sa liste pour donner des nouvelles du milieu de terrain. « Bennacer est en difficulté physique avec 0 préparation, il s'est préparé avec le Milan B et a eu des problèmes physiques juste derrière. J'espère qu'il va revenir à son niveau, car Ismaël est très important pour notre sélection, » a expliqué l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux. Des soucis physiques qui vont peut-être refroidir les prétendants pour le joueur sur les derniers jours du mercato.