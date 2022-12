OM : Très bonne nouvelle dans le feuilleton Gerson

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au Brésil depuis plus de deux semaines, Gerson attend toujours que l’accord entre l’OM et Flamengo soit finalisé pour son transfert.

Dans l’attente de son transfert à Flamengo, Gerson est au Brésil depuis près de deux semaines. Mais la semaine dernière, l’international auriverde était attendu à Marseille pour la reprise de l’entraînement de l’OM sous la direction d’Igor Tudor. Comme redouté, Gerson a séché la reprise, partant officiellement au clash avec Pablo Longoria pour forcer son départ vers le club brésilien. Une méthode peu appréciée par le président espagnol, qui a bloqué les négociations avec Flamengo en raison de l’attitude de Gerson. Mais selon le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, les choses vont enfin pouvoir avancer dans la mesure où Gerson aurait pris en début de semaine un avion en direction de Marseille. Dans l’attente d’un accord entre l’OM et Flamengo, le joueur devrait donc reprendre la direction de l’entraînement avec ses coéquipiers.

Gerson enfin de retour à Marseille ?

L’attitude plus sage de Gerson va également permettre aux dirigeants de l’Olympique de Marseille de faire un point avec le joueur ainsi qu’avec son entourage selon le journaliste. En effet, une réunion est prévue entre le directeur sportif olympien Javier Ribalta et l’entourage de Gerson. La date du samedi 10 décembre est notamment évoquée pour cette réunion qui va permettre de faire un point sur l’avenir du n°8 de l’Olympique de Marseille et pourquoi pas d’évoquer le possible départ de ce dernier à Flamengo. Reste que pour l’heure, aucun accord total sur le plan financier n’a été trouvé entre l’OM et le club brésilien. Marseille attend au minimum 15 millions d’euros pour Gerson, une somme que Flamengo n’est pas prêt à mettre sur la table pour le moment. Mais avec le retour à la raison du joueur, qui a enfin effectué son come-back en France, les négociations vont pouvoir se poursuivre dans un climat beaucoup plus serein et qui laisse penser qu’un accord sera trouvé durant le mois de janvier.