OM : Trapp est sympa et cherche des excuses pour Marseille

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Sale fin de semaine pour les fans de l’Olympique de Marseille, qui ont vu leur équipe déjà éliminée se prendre une véritable raclée à Francfort (4-0).

Autant au match aller, les Marseillais ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras, autant au retour, ils n’ont pas existé. En plus de cela, avec deux buts contre son camp assez rocambolesques, les joueurs de Rudi Garcia deviennent la raillerie des réseaux sociaux et des amateurs de bêtisier. Gardien prêté par le Paris Saint-Germain à Francfort cette saison, Kevin Trapp avait déjà fait mal à l’OM lors de l’aller au Vélodrome. Cette fois-ci, il a assisté tranquillement au fiasco de la formation provençale. Au micro de RMC, le gardien de but allemand s’est retenu de tout jugement hâtif, mais il a tout de même reconnu que cela ne faisait pas très sérieux de se manger un tel score.

« Je ne sais pas s'ils en voulaient beaucoup, ils étaient déjà éliminés. Et ils savaient que venir jouer ici, à Francfort, ça allait être compliqué, Je ne vais pas dire que c'est la honte pour l'OM, mais 4-0, c'est pas mal pour eux et pour nous », a livré un Kevin Trapp qui aura en tout cas vu son équipe participer grandement à la catastrophique campagne européenne de l’OM cette saison.