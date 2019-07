OM : Transfert « imminent » pour Benedetto, mais…

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Plus les jours passent, plus le transfert de Dario Benedetto doit rappeler l’épisode Mario Balotelli aux supporters phocéens.

Et pour cause, le buteur de 29 ans semble promis à l’OM mais pour l’heure, on ne voit rien arriver en Provence, où Dario Benedetto n’a toujours pas officiellement signé son contrat. Et visiblement, ce ne sera pas le cas dans les 24 prochaines heures puisque ce mardi, le président de Boca Juniors, Daniel Angelici, a confirmé que le transfert de « Pipa » n’interviendrait pas avant le 1er août.

« Avec le départ imminent de Darío Benedetto, qui veut aller en Europe, on va chercher un avant-centre. Remplacer Benedetto est très difficile. Concernant son transfert, il n’y a rien de fait. J’avais dit qu’il ne partirait pas avant le 1er août et je vais tenir ma promesse » a confié le président de Boca Juniors au sujet du probable futur attaquant de l’Olympique de Marseille. Pourtant, l’ensemble de la presse française et argentine évoque un accord entre les deux clubs depuis près d’une semaine. En Argentine, on évoque ce mardi une officialisation pour jeudi, soit le 1er août. A suivre...