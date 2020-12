OM : Transfert imminent, Marseille va surprendre tout le monde

Dans : OM.

Pur produit de la formation marseillaise, Maxime Lopez a rejoint Sassuolo le 5 octobre dernier.

Un accord a été trouvé pour un prêt alors que le milieu de terrain entamait sa dernière année de contrat. Il a donc prolongé son bail d’une saison, jusqu’en juin 2022, au moment de rejoindre la formation italienne. Un accord de bons procédés afin d’éviter à l’OM de rentrer bredouille dans cette affaire. Néanmoins, pas de quoi pavoiser pour le comptable du club phocéen. En effet, Sassuolo a négocié une option d’achat automatique en cas de passage du cap des 20 matchs disputés. Pour le moment titulaire chez le quatrième de Serie A, Maxime Lopez a fait la moitié du chemin. Mais Sassuolo entend bien profiter des problèmes économiques de l’OM pour accélérer le tempo. Selon Tuttosport, Giovanni Rossi, le directeur sportif de la ville d’Emilie-Romagne, entend rafler la mise dès le mercato de ce mois de janvier en levant l’option d’achat estimée entre 1 et 3 ME.

Une activation de l’option d’achat qui met la puce à l'oreille du côté de l’OM, et pourrait causer une réponse surprenante. En effet, Maxime Lopez réalise une très bonne saison et force l’admiration en Italie. Si jamais l’ancien minot ne parvenait pas aux 20 matchs de sa clause, il reviendrait alors à l’OM avec une valeur marchande certainement supérieure à celle prévue dans son prêt, et une expérience à l’étranger réussie. De quoi envisager un transfert plus important en fin de saison ? Voilà qui explique aussi pourquoi Sassuolo a soudainement envie de boucler ce dossier. Reste à savoir si l’OM attendra sagement de voir la suite des évènements, ou craquera en acceptant une offre italienne pour enfin enregistrer une rentrée d’argent.