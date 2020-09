OM : Transféré chez un cador, Mitroglou y croit vraiment

Dans : OM.

Non retenu par l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou (32 ans) a encore reçu un message clair de ses supérieurs. L’attaquant grec a tout intérêt à partir avant la fin du mercato, d’où ses tentatives désespérées.

Après l’arrivée du Brésilien Luis Henrique ce vendredi, la quatrième recrue estivale de l’Olympique de Marseille après Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, le recrutement du club phocéen n’est pas forcément terminé. L’entraîneur André Villas-Boas se dit satisfait des opérations réalisées. Mais le technicien portugais n’a pas totalement fermé la porte à une nouvelle signature en cas de départ(s) d’ici le 5 octobre. On sait que l’ancien manager de Chelsea a quelques indésirables en tête, à commencer par Kostas Mitroglou qui a encore reçu un message clair.

En effet, l’attaquant grec, à qui Villas-Boas a conseillé d’aller voir ailleurs, s’est fait piquer son numéro 11 par le renfort Luis Henrique. L’ancien joueur de Benfica ferait donc mieux de partir et de ne pas honorer sa dernière année de contrat. Mais encore faudrait-il qu’un club se manifeste. Pour l’instant, les prétendants ne se bousculent pas. C’est pourquoi le clan Mitroglou prend les choses en main. D’après Calciomercato, le Marseillais aurait été proposé à plusieurs formations, et notamment à la Roma. Une tentative plutôt ambitieuse pour un joueur en difficulté… On apprend donc sans surprise que le club de la capitale italienne n’a pas donné suite à cette sollicitation.