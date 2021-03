OM : Tout le monde peut sauter à Marseille, Larguet se sent concerné

Dans : OM.

Envoyé avec insistance au Stade Malherbe de Caen, Nasser Larguet a publiquement exprimé son désir de rester à l’OM.

Pressenti pour prendre la tête du centre de formation de Caen la saison prochaine, Nasser Larguet a été confirmé par Pablo Longoria à la tête de la pouponnière de l’OM. Malgré certains désaccords, les deux hommes se vouent un respect mutuel et la collaboration pourrait se poursuivre au-delà de la saison en cours. Dans une interview accordée a Actu.fr, Nasser Larguet a par ailleurs indiqué que sa volonté était de poursuivre à l’OM, même s’il n’avait aucune certitude quant à son avenir.

« Cette commission effectuera un travail collégial sur l'organisation technique de toutes les équipes, des jeunes aux pros. Cela passe par le recrutement et la promotion des jeunes, en lien avec David Friio, le responsable de la cellule de recrutement. Il y a aussi une personne en charge des data. (...) À l'heure où je vous parle, ma volonté est de poursuivre à l'OM. Mais le foot est un monde si particulier qu'on n'y a aucune certitude. On l'a vu avec André Villas-Boas, avec le président Eyraud... Un jour on est là, un jour on n'est plus là. Si, en fin de saison, il y a des interrogations sur la formation, on verra » a lancé Nasser Larguet, qui envisage toujours l’avenir à Marseille malgré les rumeurs l’envoyant à Caen.