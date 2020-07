OM : Tout est à vendre, même l'Olympique de Marseille

Dans : OM.

Le dossier de la possible vente de l'Olympique de Marseille suscite bien des rumeurs. Sur le plan économique, c'est peut-être le bon moment pour McCourt de dire au-revoir.

Frank McCourt a fait ses preuves dans le business, et le milliardaire américain n’a probablement rien à apprendre de ceux qui rêvent de mettre la main sur l’Olympique de Marseille. Il ne fait donc aucun doute que le propriétaire actuel de l’OM sait si cet été 2020, très spécial sur le plan du climat économique, est réellement le bon moment pour vendre le club phocéen, seulement quatre ans après l’avoir acheté à Margarita Louis-Dreyfus. Tandis que Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi affirment toujours s’activer pour déposer une offre de rachat sur le bureau de Frank McCourt, nombreux sont ceux qui pensent qu’effectivement l’ancien propriétaire des Dodgers doit vendre l’Olympique de Marseille. Interrogé par France-Football, Lionel Maltese, maitre de conférence à l’Université d’Aix-Marseille, explique ce qui peut pousser le Bostonien à mettre l’OM sur marché.

Pour ce spécialiste, même si rien n’indique l’Olympique de Marseille est actuellement en vente, tout est possible si un état débarque avec une offre à la hauteur de l’attente de McCourt. « Les arguments de Marseille ? Sa réputation notamment. L'OM est une marque forte. En cela, il peut parfaitement devenir un acteur essentiel dans une politique de soft power mise en place par des États qui pourraient s'inspirer de la réussite qatarie au PSG, explique l’universitaire, lequel reste toutefois prudent concernant ce dossier très subtile. Il ne semble pas que le club prépare sa vente. Aucun des signaux ne vont dans ce sens. Mais aucun club n'est invendable, on le voit aujourd'hui. Pas plus l'OM qu'un autre.» Les prochaines semaines vont donc donner lieu à bien des rumeurs, le projet Boudjellal-Ajroudi ayant mis des étoiles dans les yeux des supporters de l'Olympique de Marseille.