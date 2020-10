OM : Tous nuls, Pierre Ménès détruit Marseille et Villas-Boas

Dans : OM.

Toujours pas de victoire pour l’OM, qui a connu sa 11e défaite consécutive en Ligue des Champions mardi soir face à Manchester City.

Un revers 0-3 qui ne souffre d’aucune contestation tant les Anglais étaient bien seuls sur le terrain. La preuve, ils n’ont pas forcé leur talent, profitant d’un but rapidement donné pour passer devant, avant de faire la différence en seconde période sur deux accélérations. De quoi démontrer aux yeux de Pierre Ménès l’incroyable gouffre entre l’OM et Manchester City. Une nouvelle performance décevante en Europe pour des Olympiens qui sont dans l’incapacité, au niveau tactique, physique et technique, de répondre aux exigences de la Ligue des Champions. Et le consultant de Canal+ de se poser une question inquiétante.

« Il n’y a donc pas eu de surprise hier soir, au Vélodrome. Marseille n’a pas existé et Manchester City l’a emporté largement. Voilà pour la lecture brute du résultat. Mais ce qui est consternant après cette petite raclée, c’est l’attitude des Olympiens pendant le match. Alors on sait que cette équipe n’a pas les moyens mais surtout pas la volonté de jouer. Mais la compo d’équipe concoctée par Villas-Boas disait clairement : « On joue le 0-0 et on espère un but alleluia ». Ce qui n’est évidemment jamais arrivé (….) Je ne sais pas à quoi joue le technicien portugais, je ne sais s’il veut lui aussi démontrer par l’absurde que son équipe est nulle… En tout cas cela fait une défaite de plus pour le foot français. Ce n’est pas la plus surprenante vu nos résultats de la première journée. Mais elle démontre qu’en étant déjà en difficulté sur les étapes de plat, en général ça ne s’arrange pas quand arrivent les étapes de montagne… », a comparé Pierre Ménès, pour qui cette saison européenne risque d’être longue si les matchs continuent de livrer un verdict similaire à chaque fois.