OM : Touré rêve de Marseille, Le Havre l'envoie à City !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Priorité de l’OM en défense, Isaak Touré est tout proche de s’engager en faveur de Manchester City selon L’Equipe.

Le retour de prêt de William Saliba est un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui veut recruter du lourd pour compenser la perte de l’international français. Grand espoir de la Ligue 2 et du football tricolore, Isaak Touré a été identifié comme la priorité de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli en défense centrale. Dans son édition de lundi, L’Equipe dévoilait que le président de l’OM effectuait un gros pressing dans ce dossier afin de rafler la mise, moyennant une indemnité de transfert comprise entre 5 et 7 millions d’euros. Les efforts de l’OM pourraient s’avérer insuffisants puisque ce lundi soir, L’Equipe climatise les supporters phocéens en dévoilant un accord imminent entre Le Havre, Isaak Touré et Manchester City pour un transfert de l’international U19 de L’Equipe de France cet été.

Isaak Touré, un accord imminent avec Manchester City

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Touré Souleymane Isaak (@isaak_toure6)

Les négociations entre Le Havre et Manchester City ont avancé de manière importante au cours des derniers jours, au point que l’accord est presque trouvé. Isaak Touré, déjà proche de quitter Le Havre cet hiver en raison des intérêts de plusieurs clubs français et allemands, avait été retenu par le club dont Paul Le Guen est l’entraîneur. Mais cet été, Le Havre a conscience que conserver Isaak Touré est tout simplement mission impossible. En rejoignant Manchester City, le défenseur français va faire l’objet d’un processus bien précis avec un prêt dans un club du City Group. Troyes, qui fait partie des clubs possédés par le patron du champion d’Angleterre en titre, tient la corde et s'est sans surprise manifesté afin de récupérer Isaak Touré pour un prêt d’une saison sans option d’achat. De quoi frustrer Pablo Longoria, qui a bien sûr d’autres pistes sous le coude mais qui avait fait d’Isaak Touré une véritable priorité estivale.

Reste que dans ce dossier, Isaak Touré a également son mot à dire et selon les informations de Foot Mercato, le joueur donne sa priorité... à l'Olympique de Marseille. En dépit de l'accord trouvé entre son club du Havre et Manchester City, le défenseur central de 19 ans accorde sa préférence à Marseille. Il a rencontré le président marseillais Pablo Longoria à plusieurs reprises avec ses agents et visiblement, les entrevues avec le boss de l'OM ne l'ont pas laissé insensibles. Reste maintenant à voir si Marseille peut s'aligner sur les exigences de Troyes, qui réclame plus de 5 millions d'euros pour le transfert d'Isaak Touré. Il sera aussi question pour Marseille de s'aligner sur le salaire offert par Manchester City au joueur, lequel n'a pas filtré pour le moment. Quoi qu'il en soit, le dossier est loin d'être fini pour Marseille, qui croit toujours en ses chances de rafler la mise grâce à la volonté du joueur de rejoindre la Cannebière.