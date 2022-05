OM : Touré arrive, ça cache une sale nouvelle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme indiqué ce week-end par RMC et d’autres médias, Isaak Touré est tout proche de rejoindre l’OM.

La piste Isaak Touré se confirme pour l’Olympique de Marseille. En effet, à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, le président phocéen Pablo Longoria est parvenu à définitivement boucler la venue du solide défenseur du Havre, également convoité par Francfort en Allemagne. Capable d’évoluer au poste de latéral gauche mais surtout dans l’axe de la défense, Isaak Touré a de grandes chances de devenir le second renfort estival de l’OM en défense après Samuel Gigot, lequel s’est lui déjà engagé avec Marseille alors qu’il termine actuellement la saison avec le Spartak Moscou. Le média espagnol, pour qui la venue d’Isaak Touré à Marseille est bouclé à 100%, cette arrivée signifie en revanche qu’il ne devrait pas y avoir de miracle dans le dossier William Saliba.

Isaak Touré à l'OM pour remplacer William Saliba ?

En effet, le média croit savoir que l’OM ne devrait pas réaliser l’exploit de retenir le défenseur prêté par Arsenal. Bien que William Saliba se plait à Marseille, les Gunners souhaitent logiquement le récupérer, après l’avoir prêté trois années de suite à Saint-Etienne, à Nice et enfin à l’OM. William Saliba n’a plus qu’un an de contrat à Arsenal, où il a toutes les chances d’être prolongé et d’être enfin lancé dans le grand bain de la Premier League par Mikel Arteta. Pour cela, il faudra tout de même qu’Arsenal, actuel quatrième du championnat anglais, confirme cette place et se qualifie pour la Ligue des Champions. Car dans le cas où Arsenal ne disputerait pas la C1 l’an prochain, William Saliba pourrait demander à rester à Marseille, surtout si l’OM se qualifie lui pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais à moins d’un miracle, Marseille devrait bel et bien perdre William Saliba, dont le départ forcément très préjudiciable sera compensé par la venue d’Isaak Touré, international U19 de l’Equipe de France.