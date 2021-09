OM : Touchés, les joueurs marseillais surprennent après leur défaite

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Malgré la défaite subie contre le Racing Club de Lens ce dimanche soir (2-3), les joueurs de l’Olympique de Marseille ont quand même fait un tour d’honneur au Vélodrome.

Après le coup de sifflet final du match OM-Lens, une scène assez surprenante s’est déroulée sur la pelouse du Vélodrome. Alors que les Phocéens l’ont forcément mauvaise après ce premier revers de la saison, qui fait descendre Marseille à la troisième place de la Ligue 1, les joueurs ont tout de même tenu à saluer leurs supporters. Pendant de longues minutes, le groupe de Jorge Sampaoli a effectivement fait un tour d’honneur.

Image forte des Olympiens qui viennent saluer un long moment les supporters, d'abord le virage sud et puis le virage nord pour les Fanatics #teamOM #OMRCL — Le Phocéen (@lephoceen) September 26, 2021

D’abord vers le Virage Sud, puis vers le Virage Nord, où les Olympiens ont remercié les Fanatics, victime d’une tragédie cette semaine avec le décès de Clément, l’un de leurs membres. Malgré la défaite, les capos des ultras ont tenu à soutenir leurs joueurs. « On est ensemble les gars, on est derrière vous ! », a lancé le leader d’un groupe. Un soutien sans faille qui montre que les Marseillais sont de nouveau à fond derrière leur équipe, ce qui aurait été impensable un an plus tôt, entre Covid et résultats en dents de scie.

Marseille et Lensois se répondent

Cette première défaite au Vélodrome de l'ère Jorge Sampaoli ne ternit donc pas ce début de saison plutôt positif. En effet, avec un mercato offensif, un style de jeu qui l'est tout autant, et des matchs qui emballent le stade même si le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, le public répond présent. Même les abonnements sont partis comme des petits pains à la récente ouverture de la vente, et ce passage donc devant les tribunes après une défaite a été dignement salué.

En même temps, il suffit de voir l’ambiance mise par les supporters durant toute cette rencontre, et notamment en fin de première période quand Dimitri Payet a inscrit un doublé pour remettre les deux équipes à égalité, pour se dire que l’OM a retrouvé son public.

A l'heure où les évènements en France au sujet du retour du public dans les stades ne mettent pas vraiment en valeur les supporters, l'image montrée ce week-end dans tous les stades est clairement à même de redonner un peu d'espoir. La preuve à Marseille. Les autorités locales et le club de Lens n'étaient pas forcément très chauds pour autoriser le déplacement de quelques centaines de supporters des Sang et Or. Mais finalement, tout s'est bien passé et des images très émouvantes ont même été prises après la rencontre.

Magnifique… vous verrez pas ça deux fois ici pic.twitter.com/E1Vg7LtWK2 — Dima Wahid (@wahid8413) September 26, 2021

On y voir les kops des deux camps se répondre dans un chant en commun bien connu du Vélodrome et du stade Bollaert. Là aussi, l'hommage à Clément, supporter décédé en rentrant d'un match de l'OM à Angers cette semaine, est appuyé. Des scènes qui donnent envie de croire que les rencontres peuvent se dérouler de manière aussi endiablées que respectueuses entre les différents groupes de supporters.