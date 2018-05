OM : Touché mais pas coulé, Mitroglou est adoré à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Régulièrement cette saison, Kostas Mitroglou a été critiqué et parfois même moqué à certains moments. Finalement, l’international grec a terminé la saison à 13 buts toutes compétitions confondues. Un rendement insuffisant, mais l’ancien attaquant de Benfica a prouvé qu’il avait des qualités en fin de saison, lorsqu’il a été en pleine possession de ses moyens. En tout cas, le joueur fait l’unanimité en interne comme l’a révélé Brahim Thiam, consultant pour beIN SPORTS, dans les colonnes de France Football.

« Je garde une image en tête : un but de Kostas Mitroglou. Celui de la victoire à Toulouse alors qu'il vient de rentrer et qu'il était en plein doute. Ça a permis de voir que c'était un gars apprécié et bien intégré dans le groupe alors que tout le monde le décriait. Après le but, tous les Marseillais viennent le congratuler et le féliciter. J'ai trouvé cette image très symbolique de la saison de l'OM. Il a été chahuté, mais n'a jamais lâché. Ça prouve à quel point ce groupe est soudé. Ils finissent quatrièmes, mais il y a eu de belles choses » a expliqué le consultant. Malgré cette bonne intégration à Marseille, il n’est pas certain que Kostas Mitroglou soit conservé par le club phocéen au mercato…