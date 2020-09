OM : Top ou flop, Lucho Gonzalez juge la pépite Luis Henrique

Dans : OM.

Dans les prochaines heures, l’Olympique de Marseille devrait officialiser la signature de Luis Henrique pour une somme comprise entre 10 et 12 ME.

En s’octroyant les services de cet ailier brésilien de 18 ans, le club phocéen réalise un coup intéressant sur le marché des transferts. Et pour cause, la Juventus Turin suivait également le profil de Luis Henrique, gage d'une certaine qualité. Mais les supporters de l’Olympique de Marseille seront sans doute plus attentifs encore au témoignage d’un certain Lucho Gonzalez, légende du club marseillais avec qui il a été champion de France en 2010. Interrogé par La Provence, l’ancien « Comandante » de l’Orange Vélodrome a livré son verdict sur Luis Henrique.

« Je le connais, c’est un attaquant très rapide et costaud. Il a besoin de peu de touches pour contrôler le ballon et frapper. Il aime participer au jeu de son équipe et ne reste pas dans sa zone. Ce sera un bon renfort pour Marseille. Il a le même style que Benedetto, en un peu moins technique quand même » a fait savoir celui qui avait raflé le titre de meilleur passeur de la saison en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2009-2010. Nul doute que ce témoignage rassurera les supporters olympiens, quand on connaît la connaissance très précise du football sud-américain de Lucho Gonzalez. Reste maintenant à voir dans quelle position Luis Henrique sera utilisé par André Villas-Boas, alors qu’il est décrit comme un ailier capable d’évoluer à droite et à gauche, ou même de tourner derrière un attaquant de fixation.