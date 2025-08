OM ‍: Timothy Weah arrive à Marseille ce mardi soir

Deux jours après l’accord total conclu entre l’OM et la Juventus Turin pour Timothy Weah, l’international américain est attendu ce mardi à Marseille. Son arrivée à Marignane est attendue aux alentours de 22 heures, avant une visite médicale et une probable signature dans la journée de mercredi. Pour rappel, l’OM et le club italien ont trouvé un accord dimanche pour un prêt payant d’un million d’euros avec une option d’achat obligatoire de 14 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus.

🔵⚪️ Tim Weah will land in Marseille later today to sign a long term deal at OM.



€1m loan fee, €14m buy option, €3m add-ons, sell-on clause over 10% to Juventus as revealed last week. ✅ pic.twitter.com/q9YQGdf4NJ