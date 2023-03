OM : Thierry Henry, Igor Tudor lui fait peur

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'OM, Igor Tudor a mis du temps avant de se faire adopter par les supporters marseillais. Désormais adulé, le technicien croate est également reconnu pour l'intensité qu'il exige à ses joueurs lors des entraînements. Thierry Henry n'aurait pas aimé être entraîné par Tudor.

Si l'OM est actuellement deuxième de la Ligue 1, c'est en grande partie grâce à la méthode d'Igor Tudor. Du travail, de la confiance envers ses joueurs et une tactique séduisante lors des matchs. À l'occasion d'une rencontre contre Reims lors de la 28e journée de la Ligue 1, Thierry Henry a donné son avis sur la forme d'Alexis Sanchez, meilleur buteur de l'OM cette saison ainsi que sur la probable exigence physique attendue par Igor Tudor, en match comme à l'entraînement. Le champion du monde a avoué qu'il n'aurait pas trop aimé faire les séances de l'ancien joueur de la Juventus de Turin.

Les entraînements de Tudor, Henry dit non merci

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Quand tu as un joueur comme Alexis Sanchez capable de faire la différence, contre Monaco aussi il avait mis un coup franc. Il est toujours là en train de presser, de prendre la profondeur, de récupérer les ballons, d’aider les milieux de terrain. J’ai bien noté ce que nous a dit Tudor sur la Ligue 1 par rapport au championnat italien. Ici, les joueurs sont plus physiques et capables de faire mal dans la transition parce que ça part très vite. Il nous a aussi dit que pour jouer comme ça, il faut s’entraîner comme ça. J’aimerais bien assister aux séances d’entraînement de Tudor, mais peut-être pas les faire. Car pour courir comme ça et faire du marquage individuel sur tout le terrain » a déclaré l'ancien attaquant d'Arsenal au micro de Prime Vidéo après le succès de l'OM contre Reims. Thierry Henry laisse entendre que l'intensité des entraînements de Tudor aurait été compliquée à mettre en place.